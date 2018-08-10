Оформление 44 коммерческих текстов на WP

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо грамотно оформить коммерческие тексты на тему строительства срубов.

1 текст - 1 статья. Статьи будут предоставлены.

На странице должны присутствовать выделения, абзацы, сноски, схемы, рисунки, таблицы и прочее.

Сайт на Вордпресс, исполнитель должен хорошо ориентироваться в плагинах либо в html, css, php.

Идея по оформлению от вас, статьи оформляем в едином стиле.

Сайт: sibles-stroi. com

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CSSHTMLPHPWordPress
7 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров