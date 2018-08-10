Задача: собрать информацию, проверить, привести в нужный вид Инструкция: https://goo.gl/oqoJAL В ней описан объем работ небольшой, там 70% места занимают изображения. Подробно просто расписано. Оплата: 1000р. Объем работ: 5 категории(минимум 300 запросов ...
Оформление 44 коммерческих текстов на WP
Необходимо грамотно оформить коммерческие тексты на тему строительства срубов.
1 текст - 1 статья. Статьи будут предоставлены.
На странице должны присутствовать выделения, абзацы, сноски, схемы, рисунки, таблицы и прочее.
Сайт на Вордпресс, исполнитель должен хорошо ориентироваться в плагинах либо в html, css, php.
Идея по оформлению от вас, статьи оформляем в едином стиле.
Сайт: sibles-stroi. com
Указывайте цену за всю работу и примерные сроки.
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