Требуются люди которые могут обеспечить доступ в аккаунт фейсбук для проведения рекламной компании. Заранее говорю, что рекламный аккаунт (Ваш социальный профиль остается у Вас и не будет забанен 100%! рк и соц профиль - разные вещи!) забанят через месяц или два (при этом профиль ваш не будет забанен, только рекламный аккаунт, но он вам по сути и не нужен). Ничего противозаконного не рекламирую (В основном товарка).

Нужны аккаунты которые зарегистрированы хотя бы пол года назад. Поэтому два варианта.

1) Вы даете аккаунт в аренду на месяц-два (оплата 50% при получении и 50%. после бана рекламного акканта). При этом вы можете заходить в него (я ничего не меняю в вашем профиле, он мне не интересен). Ваша задача когда скажу 2-3 дня проявлять социальную активность, лайкать фотки, заходить в группы комментить что то и т.п.

2) Вы можете зарегистрировать аккаунты новый и предоставить мне его также через пол года. Оплата по договоренности.

Еще раз. Это не покупка аккаунта. Это аренда + вам нужно будет выполнять кое какие действия.

Требования:

аккаунт более полу года

есть много фото

заходите в аккаунт и пользуетесь им

не проводились рекламные компании (или проводились только белые, без банов и предупреждений)

Гарантия, что я его не украду и т.п. - безопасная сделка и рейтинг на этом сайте.

Еще раз внимательно читаем! Не просто аккаунт даете в аренду! Несколько дней(когда я скажу) проявляете в нем социальную активность.

Пишите в личку. Ищу несколько исполнителей. Если вы видите, что кто-то выбран - это не значит что проект закрыт!