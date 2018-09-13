Здравствуйте. У меня есть черновик книги-подростковое фэнтези(11 а.л.). Хочу продать книгу издательству. Текст вычитывался несколько раз. Нужно текст и сюжет довести до совершенства. Возьметесь? Если да, стоимость. Могу выслать отрывок для ознакомления. Пояснения: я ищу ...
Требуются люди которые могут обеспечить доступ в аккаунт фейсбук для проведения рекламной компании. Заранее говорю, что рекламный аккаунт (Ваш социальный профиль остается у Вас и не будет забанен 100%! рк и соц профиль - разные вещи!) забанят через месяц или два (при этом профиль ваш не будет забанен, только рекламный аккаунт, но он вам по сути и не нужен). Ничего противозаконного не рекламирую (В основном товарка).
Нужны аккаунты которые зарегистрированы хотя бы пол года назад. Поэтому два варианта.
1) Вы даете аккаунт в аренду на месяц-два (оплата 50% при получении и 50%. после бана рекламного акканта). При этом вы можете заходить в него (я ничего не меняю в вашем профиле, он мне не интересен). Ваша задача когда скажу 2-3 дня проявлять социальную активность, лайкать фотки, заходить в группы комментить что то и т.п.
2) Вы можете зарегистрировать аккаунты новый и предоставить мне его также через пол года. Оплата по договоренности.
Еще раз. Это не покупка аккаунта. Это аренда + вам нужно будет выполнять кое какие действия.
Требования:
аккаунт более полу года
есть много фото
заходите в аккаунт и пользуетесь им
не проводились рекламные компании (или проводились только белые, без банов и предупреждений)
Гарантия, что я его не украду и т.п. - безопасная сделка и рейтинг на этом сайте.
Еще раз внимательно читаем! Не просто аккаунт даете в аренду! Несколько дней(когда я скажу) проявляете в нем социальную активность.
Пишите в личку. Ищу несколько исполнителей. Если вы видите, что кто-то выбран - это не значит что проект закрыт!
Выбранные исполнители
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