Орфография и редактура

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок193 просмотра

Добрый день!

Нужно отредактировать и вычитать текст

Оплата - договорная

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров