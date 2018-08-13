Орфография

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок201 просмотр

https://docs.google.com/document/d/1xDR3e-HJ8_cbpmJ7UYtjt9HaEPALzFpTlwgl_oR4N9g/edit?usp=sharing

Оплата - договорная

Сроки - 1 день

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Диана отлично справилась с заданием. И выполнением рекомендаций по организации рабочего процесса. Знает что такое google drive и google docs. Правки делали онлайн а не как по старинке в ворде. Спасибо!
Заказчик объяснил чётко цель, во время задания возникали вопросы и на них был дан четкий ответ. Оплата во время. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Di119
Диана 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад