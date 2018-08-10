Перевод фраз сайта на немецкий

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки127 просмотров

Здравствуйте. 

Нам нужен немецко-говорящий человек, который будет переводить русские элементы сайта на немецкий язык прямо в админке.

Проконтролирует правильность написания других слов и словосочетаний на сайте.

Весь контент находится в удобной админ-панеле. Готовы рассмотреть любые виды сотрудничества. 

7 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров