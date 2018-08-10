Перевод фраз сайта на немецкий

Здравствуйте.

Нам нужен немецко-говорящий человек, который будет переводить русские элементы сайта на немецкий язык прямо в админке.

Проконтролирует правильность написания других слов и словосочетаний на сайте.

Весь контент находится в удобной админ-панеле. Готовы рассмотреть любые виды сотрудничества.