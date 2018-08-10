Отредактировать текст

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Закрыт24 заявки250 просмотров

Есть текст, интервью, нужно отредактировать материал для публикации, почистить от воды, и т.д. 

7 лет назад
NickOnixSoft13
Николай 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nagr
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

nagr
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад