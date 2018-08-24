Вёрстка pdf-word-pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок368 просмотров

Требуется опытный верстальщик для перевода документов в формат .doc с сохранением всего форматирования, колонтитулов, грамотным оформлением таблиц и распознаванием надписей на всех рисунках. 

Знание Microsoft Word, Abbyy Finereader и пр. обязательно.

Оплата договорная.

Занятость может быть регулярной.

7 лет назад
guest_15341902443058
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$83
5 дней
Заказ выполнен грамотно и в срок. Рекомендую.
Чётко поставленная задача проекта, моментальная обратная связь, своевременная проверка и оплата способствовали успешному завершению сотрудничества. Рекомендую. Благодарю за проект.

Заявки фрилансеров

dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад