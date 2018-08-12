Оцифровка контента

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок219 просмотров

Оцифровка контента из разных форматов (pdf, jpg и т.д.) в ворд.

Вычитка контента

Приведение контента в соотвествие с требованиями.

Потребуется знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;

7 лет назад
TokiHR
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров