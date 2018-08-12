Текст с использованием html тегов

$20
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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок158 просмотров

Нужно мой текст сделать в html формате, текст небольшой 1000-1500 символов

HTML
7 лет назад
achepil
Артур 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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