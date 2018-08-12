Требуется редактор для информационного медицинского сайта (тематика сайта: различные виды инфекций). Медицинское образование обязательно. Задачи: 1. Исправление ошибок: орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых. 2. Структурирование статьи. Старайтесь не удалять подзаголовки и ...
Текст с использованием html тегов
Нужно мой текст сделать в html формате, текст небольшой 1000-1500 символов
Заявки фрилансеров
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