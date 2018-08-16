Конвертирование из Sketch в PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок167 просмотров

Добрый день!

Нужно конвертировать из Sketch в PSD

Пишите цена без цен не рассматриваю заявки 

Sketch
7 лет назад
sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров