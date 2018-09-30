Проверить стилистику, пунктуацию и орфографию текста.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки512 просмотров

На сайте в разных разделах присутствует текст, который нужно проверить на стилистику, пунктуацию и орфографию. Возможно где-то придумать более оригинальный заголовок и сделать текст более читаемым. Сайтом в основном пользуется молодежь от 14 до 20 лет, поэтому где-то будет более уместно употребление молодежного сленга.

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7 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bogoslova
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Екатерина, однозначно профессиональный копирайтер, понимает все с первого слова и корректирует так как ее попросили. Когда было поставлено задание: "исправить описание на странице партнеров", Екатерина, не просто отредактировала уже написанный текст, а не поленилась и изучали сайты партнеров и смогла составить еще более качественное описание. Такое выполнение и ожидаешь от профессионала своего дела. Однозначно выбирайте именно этого исполнителя.
Искренне рекомендую Дмитрия, как отличного, надежного работодателя и мудрого руководителя, ставящего четкие задачи в адекватные сроки. Сложно назвать это работой, скорее, это приятное и взаимовыгодное сотрудничество. Теперь мы с Дмитрием работаем на постоянной основе, чему я бесконечно рада.

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Bogoslova
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад