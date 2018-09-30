Проверить стилистику, пунктуацию и орфографию текста.

Екатерина, однозначно профессиональный копирайтер, понимает все с первого слова и корректирует так как ее попросили. Когда было поставлено задание: "исправить описание на странице партнеров", Екатерина, не просто отредактировала уже написанный текст, а не поленилась и изучали сайты партнеров и смогла составить еще более качественное описание. Такое выполнение и ожидаешь от профессионала своего дела. Однозначно выбирайте именно этого исполнителя.