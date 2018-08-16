Текст про Лимфогранулематоз (сбор информации, структура)

Доброго.

Текст про - Лимфогранулематоз (венерическое заболевание). Высокие цены не интересны.

Ниже усовия:

Мне нужен исполнитель который сможет брать русский текст и приводить его к четко структурированному тексту

для переводчика, пропускать его через сервис главред (не ниже 8,5) и выдавать вот такой текст прикреплено

Это из двух статей

https://venerologia03.ru/balanopostit-i-balanit/lechenie-u-muzhchin.html

https://venerologia03.ru/balanopostit-i-balanit/vidy-balanita.html

полностью раскрыта тема.

тоесть по факту отличный читаемый текст, с оглавлением без воды (что это опасно и страшная болезнь и т.п.).

Минимальное количество правок текста, фактически все сводится к поиску материала и его структурированию, картинки и видео не требуется, но несколько источников.

Требуется еще текст превью на 150 знаков, такой чтобы хотелось статью прочитать.

Будем работать на постоянной основе!