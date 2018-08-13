Скорректировать тексты для сайта по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка163 просмотра

Задача:  скорректировать тексты и некоторые заголовки трех страниц - главная, о компании, стать партнером.

Суть содержимого прописана. Требования к текстам - лаконичные формулировки, без воды на основе содержимого.

Прототип по ссылке:  https://gvwfd2.axshare.com/home.html

Пароль по запросу:  1234

Предложите цену за весь проект. Оплата по договоренности. 

7 лет назад
osd-pro
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров