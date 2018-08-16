Нужно переделать файл в Ексель

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок214 просмотров

Срочно нужно сделать такой же файл как и во вложении. Укажите сроки и стоимость.  Без стоимости и сроков рассматривать заявки не буду. Оплата ЯД, Вебмани, можно и Приват.

7 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров