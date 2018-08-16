Задача: скорректировать тексты и некоторые заголовки трех страниц - главная, о компании, стать партнером. Суть содержимого прописана. Требования к текстам - лаконичные формулировки, без воды на основе содержимого. Прототип по ссылке: https://gvwfd2.axshare.com/home.html ...
Нужно переделать файл в Ексель
Срочно нужно сделать такой же файл как и во вложении. Укажите сроки и стоимость. Без стоимости и сроков рассматривать заявки не буду. Оплата ЯД, Вебмани, можно и Приват.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести бланк документа в Word с сохранением пропорций и сделать шаблон на основе этого. ABBYY pdf transformer не справляется.Завершен7 лет назад
Оцифровка контента из разных форматов (pdf, jpg и т.д.) в ворд. Вычитка контента Приведение контента в соотвествие с требованиями. Потребуется знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно мой текст сделать в html формате, текст небольшой 1000-1500 символовРедактирование и Корректура11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется редактор для информационного медицинского сайта (тематика сайта: различные виды инфекций). Медицинское образование обязательно. Задачи: 1. Исправление ошибок: орфографических, грамматических, пунктуационных, синтаксических и смысловых. 2. Структурирование статьи. Старайтесь не удалять подзаголовки и ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт7 лет назад
Объем заказа от 60 до 80 т.з. в день. Оплата 5 р/1000 знаков.Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный верстальщик для перевода документов в формат .doc с сохранением всего форматирования, колонтитулов, грамотным оформлением таблиц и распознаванием надписей на всех рисунках. Знание Microsoft Word, Abbyy Finereader и пр. обязательно. Оплата договорная. ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нам нужен немецко-говорящий человек, который будет переводить русские элементы сайта на немецкий язык прямо в админке. Проконтролирует правильность написания других слов и словосочетаний на сайте. Весь контент находится в удобной ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть текст, интервью, нужно отредактировать материал для публикации, почистить от воды, и т.д.Закрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно отредактировать и вычитать текст Оплата - договорнаяРедактирование и Корректура10 заявокЗакрыт7 лет назад