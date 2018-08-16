Работа с текстом

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Закрыт1 заявка236 просмотров

Здравствуйте

Сайты на CMS Wordprees и DLE 

От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость

1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом

2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки и анкоры даю, они разные)

3 скопировать данную статью в блокнот

4 зайти в админку сайта, и найти по заголовку взятой статьи из яндекса, открыть её для редоктирования

5 вставить ссылку с анкором и окружить по смыслу словами, в тот текст что нашли по второму пункту

5 заменить, придумав названия статьи 6 опубликовать новость 

7 вставить полученный адрес статьи в форму и нажать кнопку 

Оплата сдельная, 4-5р за штуку,   В месяц можно до 200уе заработать ﻿

DLE
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

raidwill
Даниил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$7
30 дней
Крайне не серьезный подход к работе, вникает долго, а потом пропадает, по возвращению заявляет что уже наработался...не советую тратить время. А считать чужие деньги по детски... Наработай в начале репу как у меня, потом советуй...а не чего не делая. и получать тогда в сказку обращайся Лодырь и дет.сад одним словом, не даром за все лето 0 работы нашел, хотя предложений тут вагон
ЗАКАЗЧИК ПРОСТО УЖАСНЫЙ!!! НИКОМУ, ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НИМ, иначе негативного отзыва на свою стенку НЕ ИЗБЕЖАТЬ! Так и знал, что не стоит связываться с данным человеком, судя по уже имеющимися негативными отзывами. Насчёт дохода всё никак не мог мне ничего сказать, оказывается, мне из 60р идёт всего 5, так ещё их не выплачивает.. Всё твердит про какое-то несуществующее ТЗ (Когда я сказал, "почему нельзя было отписаться о доходе ранее?" он ответил "во первых, я указал в ТЗ, во вторых люди делают 200 баксов"). (Знаете почему я не "увидел" о цифрах? Он, взял, и НАГЛО ОБМАНУЛ МЕНЯ, изменив в конце "работы" описание заказа! Добавив к нему "оплата 4-5 рублей за штучку") Когда я ему написал об самой ТУПЕЙШЕЙ опечатке которую видели мои глаза, в собственном имени - "Сиргей", предложив написать в техподдержку, знаете что он мне ответил? "мне не жмёт" Дополнительно, я намекнул об повышении цены, ведь зарабатывать 25 рублей 4.5 часа это просто ужасно, указав, почему это мне идёт лишь 8%, а ему аж 92%, ответ был таков (написал в точности, как и он) "свои считай ок?" На его заказ никто не откликался, теперь я понимаю почему. Я пытался мирно "разойтись", ничего не вышло, он написал свой негативный отзыв, в котором, мол я куда-то пропал, долго вникаю, и "сказал что я наработался"... НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОТРУДНИЧАЙТЕ С НИМ, ОСОБЕННО КОГДА ВЫ НАЧИНАЮЩИЙ ФРИЛАНСЕР, МОЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ ПОЗДНО!

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raidwill
Даниил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад