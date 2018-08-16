Работа с текстом

ЗАКАЗЧИК ПРОСТО УЖАСНЫЙ!!! НИКОМУ, ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НИМ, иначе негативного отзыва на свою стенку НЕ ИЗБЕЖАТЬ! Так и знал, что не стоит связываться с данным человеком, судя по уже имеющимися негативными отзывами. Насчёт дохода всё никак не мог мне ничего сказать, оказывается, мне из 60р идёт всего 5, так ещё их не выплачивает.. Всё твердит про какое-то несуществующее ТЗ (Когда я сказал, "почему нельзя было отписаться о доходе ранее?" он ответил "во первых, я указал в ТЗ, во вторых люди делают 200 баксов"). (Знаете почему я не "увидел" о цифрах? Он, взял, и НАГЛО ОБМАНУЛ МЕНЯ, изменив в конце "работы" описание заказа! Добавив к нему "оплата 4-5 рублей за штучку") Когда я ему написал об самой ТУПЕЙШЕЙ опечатке которую видели мои глаза, в собственном имени - "Сиргей", предложив написать в техподдержку, знаете что он мне ответил? "мне не жмёт" Дополнительно, я намекнул об повышении цены, ведь зарабатывать 25 рублей 4.5 часа это просто ужасно, указав, почему это мне идёт лишь 8%, а ему аж 92%, ответ был таков (написал в точности, как и он) "свои считай ок?" На его заказ никто не откликался, теперь я понимаю почему. Я пытался мирно "разойтись", ничего не вышло, он написал свой негативный отзыв, в котором, мол я куда-то пропал, долго вникаю, и "сказал что я наработался"... НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОТРУДНИЧАЙТЕ С НИМ, ОСОБЕННО КОГДА ВЫ НАЧИНАЮЩИЙ ФРИЛАНСЕР, МОЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ ПОЗДНО!