Редактирование контента

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Закрыт23 заявки311 просмотров

Добрый день.

Необходимо в такого вида таблице http://joxi.ru/5mdze40tkKabJA для каждого адреса в отдельном столбце указать город. 

Всего порядка 450 адресов.

Прошу указать стоимость и сроки.

7 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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