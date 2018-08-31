Сделать КОПИПАСТ с источников по готовому плану (10 статей)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка163 просмотра

цена копипаста 2 руб за 1000 смв без пробелов. 10 статей на мед. тематику. Примерная стоимость 1 статьи 60 руб

ИСТОЧНИКИ ПРИЛАГАЮТСЯ

Краткое описание требований:

  • до 30% текста с 1 источника
  • структура статьи (подзаголовки и др) согласно плану (готовый план дается)
  • без смысловых повторов
Работа легкая, уровень сложности низкий, опыт работы не требуется.

Исполнителю дается подробная инструкция для работы.

На постоянку!

Оплата: вебмани виза мастеркард каждые 10 статей, рассмотрю оплату через биржу, например етхт

7 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maria_Sky22
Мария 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$8
5 дней
Благодарю Марию за качественную работу. Все проработано до мелочей, четко по ТЗ. Тексты сданы раньше срока, Рекомендую!
Всё хорошо. Требования максимально понятны, на все вопросы быстро получила ответы. А также адекватные сроки исполнения. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Maria_Sky22
Мария 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад