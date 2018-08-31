Тексты на украинском языке. Нужно сделать качественно и быстро корректировку в Word. Особое внимание уделить формулам, графикам и рисункам. Нужна также и литература 1 файл. (Бердянськ)статья 1.5. "Прогнозування фондоозброєності секторів економіки України за ...
Сделать КОПИПАСТ с источников по готовому плану (10 статей)
цена копипаста 2 руб за 1000 смв без пробелов. 10 статей на мед. тематику. Примерная стоимость 1 статьи 60 руб
ИСТОЧНИКИ ПРИЛАГАЮТСЯ
Краткое описание требований:
- до 30% текста с 1 источника
- структура статьи (подзаголовки и др) согласно плану (готовый план дается)
- без смысловых повторов
Исполнителю дается подробная инструкция для работы.
На постоянку!
Оплата: вебмани виза мастеркард каждые 10 статей, рассмотрю оплату через биржу, например етхт
Выбранный исполнитель
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