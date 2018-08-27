Нужно перепечатать текст со скана в ворд

Тексты на украинском языке. Нужно сделать качественно и быстро корректировку в Word. Особое внимание уделить формулам, графикам и рисункам. Нужна также и литература 1 файл. (Бердянськ)статья 1.5. "Прогнозування фондоозброєності секторів економіки України за ...