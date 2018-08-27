Нужно опубликовать 500++ статей на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок301 просмотр

Коротко об условиях: 

Нужно взять ТЗ на бирже, отправить автору, получить от него текст, прочитать, исправив косяки, отправить главреду.

Цена за 1 статью 70 рублей. Бонусы. Обучение.  

7 лет назад
bertramalexey
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров