Перепечатать из PDF в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок459 просмотров

Нужно перепечатать текст из файла в документ MS Word с сохранением простейшего форматирования (отступы, абзацы, заголовки).

КРОМЕ ПЕРВЫХ ДВУХ СТРАНИЦ.

7 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Алёна прекрасно справилась с заданием, рекомендую.
Алексей - отличный заказчик! Всем советую к сотрудничеству! Всегда на связи! Оплата вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад