Перевести текст из DOC в TEX (матем. статья)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Необходимо перевести  DOC в TEX (матем. статья).

Текст математический, т.е. имеется много формул. 

6 страниц, 758 слов, 5155 слов (без пробелов). 

Статью могу отправить в личку.

7 лет назад
borzih2
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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