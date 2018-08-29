Тексты на украинском языке. Нужно сделать качественно и быстро корректировку в Word. Особое внимание уделить формулам, графикам и рисункам. Нужна также и литература 1 файл. (Бердянськ)статья 1.5. "Прогнозування фондоозброєності секторів економіки України за ...
Перевести текст из DOC в TEX (матем. статья)
Необходимо перевести DOC в TEX (матем. статья).
Текст математический, т.е. имеется много формул.
6 страниц, 758 слов, 5155 слов (без пробелов).
Статью могу отправить в личку.
Заявки фрилансеров
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