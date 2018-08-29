Написания первых абзацев текста

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт28 заявок397 просмотров

Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац.

То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос.

Текст должен заинтересовать посетителя прочитать статью полностью + дать краткий ответ на его вопрос.

Оплата по вебмани или я.деньги по 15р за статью.

7 лет назад
Endru5
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров