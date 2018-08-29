Здравствуйте Сайты на CMS Wordprees и DLE От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость 1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом 2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки ...
Написания первых абзацев текста
Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац.
То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос.
Текст должен заинтересовать посетителя прочитать статью полностью + дать краткий ответ на его вопрос.
Оплата по вебмани или я.деньги по 15р за статью.
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