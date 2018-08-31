Есть транскрибация текста, необходимо подготовить к печати

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$150
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка124 просмотра

Все согласно тому, как обсудили в скайпе.

7 лет назад
nesenin
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$150
2 дня
Повторно воспользовался услугами Алексея и не ошибся! Не смотря на боязнь при выборе хорошего ответственного исполнителя, был приятно удивлен интуитивным подходом в ходе согласования выполнения работы!
Как обычно - рад сотрудничать. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
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Редактирование и Корректура