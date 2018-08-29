Все согласно тому, как обсудили в скайпе.
Искать тексты и вставлять на сайт
Здравствуйте
Сайты на CMS Wordprees и DLE
От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость
1 взять страницу сайта проиндексированую Яндексом
2 найти в гугле статью по теме анкора (ссылки и анкоры даю, они разные)
3 скопировать данную статью в блокнот
4 зайти в админку сайта, и найти по заголовку взятой статьи из яндекса, открыть её для редоктирования
5 вставить ссылку с анкором и окружить по смыслу словами, в тот текст что нашли по второму пункту
5 заменить, придумав названия статьи 6 опубликовать новость
7 вставить полученный адрес статьи в форму и нажать кнопку
На один текст уходит около минуты
Рерайтить не надо
Оплата сдельная, 4-5р за штуку, В месяц можно до 200уе заработать
Предложения не для одного исполнителя - предлагайте кандидатуры
Заявки фрилансеров
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