Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац. То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос. Текст ...
Отредактировать описания и названия товаров в англоязычном магазине
Заказ для фрилансеров со знанием английского языка.
Для англоязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу:
1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег)
2) Загрузить все эти товары из админ панели в магазин (1 нажатие кнопки = 1 товар). Всего товаров около 100.
3) В магазине отредактировать описание товара (убрать мусор, отформатировать описание, отредактировать ошибки, отредактировать заголовки).
Работы примерно на 1 рабочий день. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.
Предпочтение отдам исполнителю с быстрыми сроками и цене.
В заявках указывайте сразу цену и сроки.
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