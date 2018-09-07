Отредактировать описания и названия товаров в англоязычном магазине

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки174 просмотра

Заказ для фрилансеров со знанием английского языка.

Для англоязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу:

1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег)

2) Загрузить все эти товары из админ панели в магазин (1 нажатие кнопки = 1 товар). Всего товаров около 100.

3) В магазине отредактировать описание товара (убрать мусор, отформатировать описание, отредактировать ошибки, отредактировать заголовки).

Работы примерно на 1 рабочий день. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.

Предпочтение отдам исполнителю с быстрыми сроками и цене.

В заявках указывайте сразу цену и сроки.

7 лет назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Все ок. Все четко.
Понравилось работать с Артемом. Четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад