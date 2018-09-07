Отредактировать описания и названия товаров в англоязычном магазине

Заказ для фрилансеров со знанием английского языка.

Для англоязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу:

1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег)

2) Загрузить все эти товары из админ панели в магазин (1 нажатие кнопки = 1 товар). Всего товаров около 100.

3) В магазине отредактировать описание товара (убрать мусор, отформатировать описание, отредактировать ошибки, отредактировать заголовки).

Работы примерно на 1 рабочий день. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.

Предпочтение отдам исполнителю с быстрыми сроками и цене.

В заявках указывайте сразу цену и сроки.