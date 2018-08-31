Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац. То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос. Текст ...
Отредактировать описания и названия товаров в испаноязычном магазине
Заказ для фрилансеров со знанием испанского языка.
Для испаноязычного интернет-магазина нужно выполнить следующую работу:
1) Проставить теги для товаров (1 товар = 1 тег)
2) Загрузить все эти товары из админ панели в магазин с английскими описаниями (1 нажатие кнопки = загрузка 1 товара). Всего товаров около 100.
3) В магазине заменить английский заголовок и описание товара на испанский (параллельно убрав мусор, отформатировав описание во встроенном редакторе, отредактировать ошибки, отредактировать заголовки). Описания и названия товаров на испанском прилагаются в отдельном файле (носители перевели). Вам нужно их только скопировать, правильно оформив.
Работы примерно на 1 рабочий день. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.
Предпочтение отдам исполнителю с быстрыми сроками и цене.
В заявках указывайте сразу цену и сроки.
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