rockjuice

Наталья rockjuice

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Современный и качественный дизайн

Добрый день!

Уважаемый заказчик, меня зовут Наталья и я рада приветствовать Вас. 

Готова приступить к работе над Вашим проектом, разработаю качественный дизайн для Вашего сайта.

> Ответственный подход

Прорабатываю всё до мелочей, при необходимости согласовываю с заказчиком. Регулярно предоставляю результат проделанной работы. 

> Аккуратность

Предоставляю готовый вариант, который будет удобен для верстки. Всегда иду на контакт, чтобы решить возникающие во время верстки вопросы.

> Адекватность

Уважаю мнение заказчика. Адекватно реагирую на критику и замечания.

> Невысокие цены

Что входит в мою работу:

- Разработка структуры сайта, создание прототипа. Проработка юзабилити

- Разработка концепции, подбор цветовой схемы и шрифтов.

- Создание дизайн, в том числе адаптивного и респонсивного.

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Skype: not_ordinary22

Почта: [email protected]

Я жду вашего заказа!

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Отзывы заказчиков

boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Работы по дизайну
Спасибо, рекомендую к работе!
Четкое ТЗ, справедливые замечания и правки, быстрая оплата. Легко и приятно работать!
Ответный отзыв
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Нужно перелить около 500 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе
Все хорошо. Продолжаем работу.
Мнение не изменилось: работать легко и комфортно.
Ответный отзыв
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$29
10 баллов
8 лет назад
Нужно залить около 300 товаров на сайт (движок - битрикс)
Наталья входит в процентов 5 фрилансеров, которые контролируют себя и нет необходимости терять драгоценное время на выявление ошибок и предоставление информации об ошибках. Очень довольна работой Натальи (аккуратная, внимательная, старательная), с удовольствием продолжаю работу. Рекомендую, конечно!
Очень рекомендую в качестве заказчика! Было дано четкое подробное задание, плюс Ольга сама все детально объясняла и демонстрировала. Постоянно на связи. Регулярно сама перепроверяла и максимально корректно указывала на недочеты. Ольга ответственно и с душой относится к своему проекту. Этот настрой передался и мне как исполнителю.
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Собрать базу из 2000 финансово-правовых организаций Москвы
Спасибо! Рекомендую.
Четкая постановка задачи. Подробное задание. Регулярно поддерживал связь.
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно написать текст сегодня
Все хорошо. И скорость, и качество, и коммуникация. Поставленное ТЗ выполнено на все 100 и в поставленный срок.
Спасибо за сотрудничество. Было дано чёткое задание. Быстрый и подробный ответ на вопросы. Замечания все были по делу. Оперативная оплата.
Ответный отзыв
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