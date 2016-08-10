Современный и качественный дизайн

Добрый день!

Уважаемый заказчик, меня зовут Наталья и я рада приветствовать Вас.

Готова приступить к работе над Вашим проектом, разработаю качественный дизайн для Вашего сайта.

> Ответственный подход

Прорабатываю всё до мелочей, при необходимости согласовываю с заказчиком. Регулярно предоставляю результат проделанной работы.

> Аккуратность

Предоставляю готовый вариант, который будет удобен для верстки. Всегда иду на контакт, чтобы решить возникающие во время верстки вопросы.

> Адекватность

Уважаю мнение заказчика. Адекватно реагирую на критику и замечания.

> Невысокие цены

Что входит в мою работу:

- Разработка структуры сайта, создание прототипа. Проработка юзабилити

- Разработка концепции, подбор цветовой схемы и шрифтов.

- Создание дизайн, в том числе адаптивного и респонсивного.

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Skype: not_ordinary22

Почта: [email protected]

Я жду вашего заказа!