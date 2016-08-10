Добрый день!
Уважаемый заказчик, меня зовут Наталья и я рада приветствовать Вас.
Готова приступить к работе над Вашим проектом, разработаю качественный дизайн для Вашего сайта.
> Ответственный подход
Прорабатываю всё до мелочей, при необходимости согласовываю с заказчиком. Регулярно предоставляю результат проделанной работы.
> Аккуратность
Предоставляю готовый вариант, который будет удобен для верстки. Всегда иду на контакт, чтобы решить возникающие во время верстки вопросы.
> Адекватность
Уважаю мнение заказчика. Адекватно реагирую на критику и замечания.
> Невысокие цены
Что входит в мою работу:
- Разработка структуры сайта, создание прототипа. Проработка юзабилити
- Разработка концепции, подбор цветовой схемы и шрифтов.
- Создание дизайн, в том числе адаптивного и респонсивного.
Напишите мне
Skype: not_ordinary22
Почта: [email protected]
Я жду вашего заказа!
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