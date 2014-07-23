Требуется создать логотип охранного предприятия. Нужны стандартные "пошлости" в виде щита. Желательно применить букву Б прямо в графическом изображении. В идеале - буква Б, вписанная в щит.
Логотип и фирменный бланк
Нужно реализовать логотип для веб-студии. все данные есть, нужна только реализация.
Потом на основе лого нужно сделать фирменный бланк, который будет выдаваться любимым клиентам. С красивой шапкой и применением логотипа.
Исходные данные:
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