Eremin_Roman

Роман Eremin_Roman

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

X_X
31 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужен лого для интернет-магазина
Спасибо за сотрудничество. Все здорово!
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Ответный отзыв
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужно 2 статьи для интернет-магазина
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
powersvolk
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужен сайт-визитка
Заказчик с четко продуманным ТЗ
Большое спасибо Владимиру за выполненную работу. Все было сделано быстро, учтены все мои пожелания. Сайт-визитка был готов буквально за несколько часов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет-магазина
Рекомендую работать с заказчиком! Четко поставленная задача и оплата в срок.
Все прошло отлично. Полностью доволен выбранным исполнителем. Интернет-магазин был создан в срок и учтены все мои пожелания. Рекомендую.
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