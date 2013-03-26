Eremin_Roman

Opencart 1.5.4.1 Нужно настроить работу с Яндексом по API для программы "заказ на маркете" Нужно предложить и настроить готовое решение либо написать самим.
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен лого для интернет-магазина. В приложении примеры того, в каком стиле это хочется видеть. Лого простые, но надо будет немного поимпровизировать.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать текст в раздел "Гарантия" и "О компании" для магазина, торгующего электроникой. Продвижение не интересует, нужен грамотный, доходчивый с первого прочтения текст.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужно перекинуть макета в кореле на штамп в eps.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание интернет-магазина. Консультация в подборе и настройка CMS (товаров будет не много, не больше 100 позиций) Дизайн (если вы не дизайнер, ничего страшного, закажу дизайн в другом месте) Добавление товаров ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна одна страница. Точнее одна картинка + фон. Без ссылок и прочего. По-хорошему работы на час-полтора.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Все здорово!
$5
10 баллов
11 лет назад
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
$20
10 баллов
11 лет назад
Заказчик с четко продуманным ТЗ
Ответный отзыв
Большое спасибо Владимиру за выполненную работу. Все было сделано быстро, учтены все мои пожелания. Сайт-визитка был готов буквально за несколько часов. Рекомендую.
$500
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую работать с заказчиком! Четко поставленная задача и оплата в срок.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Полностью доволен выбранным исполнителем. Интернет-магазин был создан в срок и учтены все мои пожелания. Рекомендую.