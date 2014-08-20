Требуется логотип для клубных вечеринок. ТЗ: - Гранат должен быть разрезан пополам, НО верхушка долнжа остаться - Верхушка должна быть в виде короны - Зернышки в виде ...
Нарисовать логотип
Нужно нарисовать логотип. Две английские буквы S соеденены между собой одна обычная, вторая в зеркальном отображении так, чтобы получилось сердце. Нужно чтобы это все выглядело органично и очень красиво.
Заявки фрилансеров
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