Логотип

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Завершен38 заявок360 просмотров

Добрый день! Очень хочется поменять логотип на сайте. На текущий момент используется один из вложенных файлов (белый). Особое внимание нужно уделить эмблеме, но также рассмотрю креативные предложения по текстовому оформлению. Желательно указывать сразу цену.

11 лет назад
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Александр разработал логотип+визитку для компании в самые короткие сроки, а проделанная работа сразу же понравилась, т.к. были учтены все пожелания. Было приятно сотрудничать, в дальнейшем буду обращаться еще!
Алексей четко и ясно поставил задачу на разработку логотипа. Быстрое реогирование и своевременные замечания позволили быстро закончить проект. Рекомендую всем работать с таким заказчиком!

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artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
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