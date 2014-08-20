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Разработка логотипа и фирменного стиля
Техническое задание по разработке логотипа и фирменного стиля
для Общественной организации «Центр защиты прав женщин «Эгида»
Цвета, которые рекомендуется использовать в палитре фирменных цветов: - синий, все оттенки синего до голубого, белый, молочный.
Основная цель деятельности организации: защита прав собственности женщин.
Необходимо создать:
Логотип
Логотип + текст Центр защиты прав женщин «Эгида»
Логотип + текст Центр захисту прав жінок «Егіда»
Логотип + текст Advocacy center of women’s rights “Aegis”
Бланк на русском, украинском, английском
Шаблон визитки на украинском, английском
Цветовая гамма
Рекомендуемый шрифт
Графические элементы оформления (стиль – строгий и простой, минимализм)
Требования к логотипу:
Логотип должен быть цветной, без мелких элементов.
Возможность воспроизведения в черно-белой гамме, в мелком масштабе с сохранением узнаваемости.
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