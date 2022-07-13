Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.
Сделать рерайт статьи
Привет! Нужно сделать качественный и оригинальный рерайт статьи.
Срок 2 дня.
За рерайт этой статьи 500 рублей .
Ознакомьтесь с оригиналом прежде, чем отвечать на данное предложение!
Ссылка на статью: https://shrlink.top/9kDh2vwalO12
Оставляйте свои предложения отвечу всем.
В том числе и новички!
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