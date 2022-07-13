Сделать рерайт статьи

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт20 заявок849 просмотров

Привет! Нужно сделать качественный и оригинальный рерайт статьи. 

Срок 2 дня. 

За рерайт этой статьи 500 рублей . 

Ознакомьтесь с оригиналом прежде, чем отвечать на данное предложение! 

Ссылка на статью: https://shrlink.top/9kDh2vwalO12

Оставляйте свои предложения отвечу всем. 

В том числе и новички!

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