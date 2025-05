marenich_maria

IT Project Manager

I'm a specialist with strong knowledge of Agile proccesses, good spoken English and in-depth knowledge in managment.

I have proven track record in e-commerce, finance. healthcare, banking, educational and charity projects. Ii also have a bachelor's degree in information resource management.

I will be glad to cooperate with you in making your ideas and project a reality.

Как специалист своей отрасли я глубоко понимаю и применяю на практике атрибуты Agile методологий, обладаю высоким уровнем английского и имею глубокие знания в ведении проектов. Мои опыт включает плотную работу в электронной торговле, финансовой. медицинской, банковской, образовательной и благотворительной сферах. Есть высшее образование по специальности: управление информационными ресурсами.

Буду рада совместному сотрудничеству.