выполняю работу на результат за короткий промежуток времени
Я ваш помощник в любом деле!
Владею несколькими иностранными языками, такими как: Английский, Немецкий, Французский, Польский, Чешский.
На данный момент изучаю Итальянский.
Имею большой опыт работы с текстовыми документами, гостами.
Большой опыт работы с чертежами.
Имею креативное мышление.
Есть опыт написания статей в разнообразных жанрах, без "воды".
Являюсь пользователем социальных сетей, пишу отзывы, рецензии, составляю тесты.
Выполняю работу на результат, быстро и качественно.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Виконав роботу швидко та якісно, дуже задоволена, рекомендую
Ответный отзыв
Дуже приємно працювати з відповідальними людьми