assistant002

Андрей Щербак assistant002

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
выполняю работу на результат за короткий промежуток времени

Я ваш помощник в любом деле!

Владею несколькими иностранными языками, такими как: Английский, Немецкий, Французский, Польский, Чешский.

На данный момент изучаю Итальянский.

Имею большой опыт работы с текстовыми документами, гостами. 

Большой опыт работы с чертежами.

Имею креативное мышление. 

Есть опыт написания статей в разнообразных жанрах, без "воды".

Являюсь пользователем социальных сетей, пишу отзывы, рецензии, составляю тесты.

Выполняю работу на результат, быстро и качественно. 

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Отзывы заказчиков

380976932080
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Виконав роботу швидко та якісно, дуже задоволена, рекомендую
Дуже приємно працювати з відповідальними людьми
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