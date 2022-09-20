ketrin1809

Специалист по работе с Wildberries

Здравствуйте! Я Катерина Шалободова, специалист по работе с инфографикой и оформлению карточек товара. Подхожу к своей работе с большой ответственностью. Мне интересно работать в данной сфере и решать поставленные

передо мной задачи, касаемые работы с фото контентом. Имею опыт в создании и аналитике карточек товара, формировании поставок, инфографике. Постоянно стремлюсь обучаться чему то новому. Состою в развивающемся сообществе поставщиков и менеджеров Wildberries, которые делятся своим опытом со мной. Полученным опытом и знаниями в данной сфере я хочу делиться с вами и применять его для масштабирования вашего бизнеса. Буду рада вашему отклику!