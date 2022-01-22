Семантическое ядро сайта на русском для РФ и СНГ

Требуется специалист по продвижению сайта Требуется продвижение сайта (сайт уже готов) Тематика косметические товары, аудитория только РБ Контекстная реклама, таргет, баннеры, сео и т.д. Требования: Опыт работы в продвижении сайтов с хорошими результатами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо составить семантическое ядро для определенного сайта.
Сам сайт и разделы еще не готовы.
Основной важный раздел будет являться каталогом почтовых служб. Здесь надо максимально охватить все возможные существующие службы.
Если ключи относятся к одной почтовой службе - то необходимо их сгруппировать.
Пример раздела
https://trackposylka.com/carriers/
И пример статьи под одну конкретную почтовую службу
https://trackposylka.com/carriers/cdek/
Необходимо на русском языке для РФ и СНГ для последующей подготовки контента.
Укажите свой опыт, сроки и стоимость. Спасибо
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Необходимо составить семантическое ядро для определенного сайта. Сам сайт и разделы еще не готовы. Основной важный раздел будет являться каталогом почтовых служб. Здесь надо максимально охватить все возможные существующие службы. Если ключи относятся к одной почтовой службе ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен SEO специалист на большое колличество проектов. Для совместных созвонов с клиентами и поиском индивидуальных решений под проект. Со знанием настроек и сопровождения Google и Yandex [b]Обязательные требования[/b] Обязательна связь и общение.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
По существующему аудиту сделать оптимизацию сайта www.cosmopol.ru. Сайт сделан на платформе Insales. Тех анализ прикрепила, остальное скину в лсПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Для постоянного сотрудничества нужен специалист с нормальным письменным английским (важно понимание написанного - такого как ниже, например, и простая деловая переписка). Обязанности следующие:[list][*]Create a master keyword sheet with topics and themed keywords under each one ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходима оптимизация и продвижение сайта по тематике Кабельно-проводниковая продукция, по средне и больше низко частотным запросам. Просьба указать бюджет и примерный план работ.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Здравствуйте. Очень нужна помощь, создал сайт на TILDA , проплатил тариф, пропатил domen, вот решил запускать, а гугл не хочет его пускать в поисковые запросы, крч говоря его просто типа нет. При проверке URL пишет: "URL нет ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
привлечение клиентов на юридические услугиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Представляю виртуальное казино, платим за первые депы, либо процент со спенда. Все подробности в перепискеПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад