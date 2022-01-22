Семантическое ядро сайта на русском для РФ и СНГ

Добрый день.

Необходимо составить семантическое ядро для определенного сайта.

Сам сайт и разделы еще не готовы.

Основной важный раздел будет являться каталогом почтовых служб. Здесь надо максимально охватить все возможные существующие службы.

Если ключи относятся к одной почтовой службе - то необходимо их сгруппировать.

Пример раздела

https://trackposylka.com/carriers/

И пример статьи под одну конкретную почтовую службу

https://trackposylka.com/carriers/cdek/

Необходимо на русском языке для РФ и СНГ для последующей подготовки контента.

Укажите свой опыт, сроки и стоимость. Спасибо