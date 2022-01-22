Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок673 просмотра
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Требуется специалист по продвижению сайта

Требуется продвижение сайта (сайт уже готов)

Тематика косметические товары, аудитория только РБ

Контекстная реклама, таргет, баннеры, сео и т.д.

Требования: Опыт работы в продвижении сайтов с хорошими результатами

Опыт работы с белорусской аудиторией

2 года назад
Antonio33
31 годБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад