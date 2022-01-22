Создание семантического ядра и перелинковки страниц.

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок692 просмотра
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Создание семантического ядра для проекта по информационной безопасности. Сайт многостраничный, что-то вроде блога/сайт сми. Ну и перелинковку страниц, соответственно.

При успешном выполнении, будем рады долгосрочному сотрудничеству по SEO.

В отклике просьба указать цену и срок выполнения.

2 года назад
guest_16428777031413
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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