Создание семантического ядра и перелинковки страниц.

Добрый день. Необходимо составить семантическое ядро для определенного сайта. Сам сайт и разделы еще не готовы. Основной важный раздел будет являться каталогом почтовых служб. Здесь надо максимально охватить все возможные существующие службы. Если ключи относятся к одной почтовой службе ...