ТОЛЬКО ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО!

Доброго всем времени суток!) Меня зовут Валерий, и я рад приветствовать вас.

Я работаю в программе Photoshop. Могу обработать ваши снимки и снимки ваших товаров, сделать их красивыми и привлекательными!

Так же предлагаю услуги как контент менеджер, наполню ваши магазины товарами, обработаю для них снимки и выполню рерайт и копирайт. Так же могу найти для вас нужную информацию и уникальные снимки!

Я готов выполнить разноплановые задачи. Фриланс для меня является основной работой, так что можете смело сформировать индивидуальную задачу и с радостью выполню ее для вас.

Всегда открыт к сотрудничеству!

Детали заказа лучше обсудить до оплаты, поэтому пишите по любым вопросам - обсудим и найдем подходящие для вас решение!

Мои заказы всегда выполняются качественно и в точный срок!