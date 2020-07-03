Доброго всем времени суток!) Меня зовут Валерий, и я рад приветствовать вас.
Я работаю в программе Photoshop. Могу обработать ваши снимки и снимки ваших товаров, сделать их красивыми и привлекательными!
Так же предлагаю услуги как контент менеджер, наполню ваши магазины товарами, обработаю для них снимки и выполню рерайт и копирайт. Так же могу найти для вас нужную информацию и уникальные снимки!
Я готов выполнить разноплановые задачи. Фриланс для меня является основной работой, так что можете смело сформировать индивидуальную задачу и с радостью выполню ее для вас.
Всегда открыт к сотрудничеству!
Детали заказа лучше обсудить до оплаты, поэтому пишите по любым вопросам - обсудим и найдем подходящие для вас решение!
Мои заказы всегда выполняются качественно и в точный срок!