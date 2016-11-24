Иллюстрация/Графика/Рисунок
~Создание иллюстраций
~Разработка концептов и дизайна логотипов, игр, персонажей
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Понятная постановка заказа, всегда на связи, оплата в срок, рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Хорошая связь, четкая постановка ТЗ, никаких претензий!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, все в срок, качественно, все доработки, превзошло все ожидания. Рекомендую и сама обращусь ещё ни раз
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация и тз, работать было очень комфортно, оплата в срок
$6
10 баллов
8 лет назад
Глеб сделал все очень быстро и оперативно, постоянно был на связи и оперативно устранял замечания. Несмотря на юнный возраст многим фрилансерам можно ровняться на его оперативность и коммуникабельность. При этом всю работу он делал на энтузиазме без предоплаты.
Ответный отзыв
Задача поставленна четко и обговорена до мельчайших деталей, Антон всегда на связи, оплата точно в срок и по договоренности
$2
6 баллов
9 лет назад
Хорошо справился с задачей
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок