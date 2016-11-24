Глеб сделал все очень быстро и оперативно, постоянно был на связи и оперативно устранял замечания. Несмотря на юнный возраст многим фрилансерам можно ровняться на его оперативность и коммуникабельность. При этом всю работу он делал на энтузиазме без предоплаты.