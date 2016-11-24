JJoe

Глеб JJoe

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Иллюстрация/Графика/Рисунок

~Создание иллюстраций

~Разработка концептов и дизайна логотипов, игр, персонажей

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Отзывы заказчиков

kirill999
Евгеньев 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нарисовать обложку мобильной игры для стора
Молодец
Понятная постановка заказа, всегда на связи, оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
hrwortex
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужна иллюстрация обезьянки, есть референс.
Отличная работа!
Хорошая связь, четкая постановка ТЗ, никаких претензий!
Ответный отзыв
guest_15911343669804
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Иллюстрация формата раскраски
Отличная работа, все в срок, качественно, все доработки, превзошло все ожидания. Рекомендую и сама обращусь ещё ни раз
Хорошая коммуникация и тз, работать было очень комфортно, оплата в срок
Ответный отзыв
LmRs
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Создать портреты героев
Глеб сделал все очень быстро и оперативно, постоянно был на связи и оперативно устранял замечания. Несмотря на юнный возраст многим фрилансерам можно ровняться на его оперативность и коммуникабельность. При этом всю работу он делал на энтузиазме без предоплаты.
Задача поставленна четко и обговорена до мельчайших деталей, Антон всегда на связи, оплата точно в срок и по договоренности
Ответный отзыв
guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
6 баллов
9 лет назад
Отрисовка монстриков для мобильной игры
Хорошо справился с задачей
Четкая постановка задачи, оплата в срок
Ответный отзыв