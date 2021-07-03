Требуется дизайнер для создания уникального логотипа и фавикона для проекта по Android тематике. Необходимы логотип с иконкой и текстом, а также фавикон в размерах 16x16, 32x32, 192x192 и 500x500 пикселей в форматах SVG и PNG. Примеры желаемых стилей будут предоставлены. Укажите цену, сроки выполнения и примеры похожих работ.