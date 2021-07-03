Срочная отрисовка изображения в векторе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка496 просмотров

Уважаемые фрилансеры, необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai.

Изображения к сожалению в исходнике нет.

https://applications.kz/ - cамый первый баннер. (там где телефон)

Сделать нужно срочно)

4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад
$14
1 день
Escrow
Все прекрасно. Марина очень хороший исполнитель, профессионал в своем деле
Все отлично! Четкое тз, с оплатой никаких проблем. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Значки корзины

    Необходимо добавить кнопку "Какой информации вам не хватило" под описанием товара и кнопку "Что улучшить?" после оформления заказа. Оповещения должны приходить с указанием товара, к которому оставлен отзыв. Важно реализовать это через Битрикс с необходимой версткой. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поменять цвет картинки

    $50

    Требуется изменить цвет картинки для иконок и пиксель-арт. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения подробной информации о требованиях и ожидаемых результатах.

    Иконки и Пиксель-арт45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв.

    Необходимо подобрать 33 иконки для отзывов клиентов и сотрудников на сайте. Заменить текущие изображения (Трамп) на фотографии других людей, чтобы они соответствовали общему дизайну сайта. Требуется внимание к стилю и единообразию.

    Иконки и Пиксель-арт23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D иконки + Анимация

    Необходим дизайнер для создания 5-8 3D иконок и их анимации. Важно предоставить портфолио и указать цену за выполнение работы. Иконки должны быть выполнены в стиле пиксель-арт.

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип и фавикон для сайта

    Требуется дизайнер для создания уникального логотипа и фавикона для проекта по Android тематике. Необходимы логотип с иконкой и текстом, а также фавикон в размерах 16x16, 32x32, 192x192 и 500x500 пикселей в форматах SVG и PNG. Примеры желаемых стилей будут предоставлены. Укажите цену, сроки выполнения и примеры похожих работ.

    Android
    Иконки и Пиксель-арт24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Иконки для инстаграмма

    Требуется разработать 8 иконок для инстаграм-историй в новом стиле и цвете. Темы иконок: термины, финансовые советы, спросите профессионалов, горячие советы, большие победы, вопросы и ответы, книги, новостная рассылка. Примеры старых иконок и стиль для новых приложены. Укажите цену и сроки выполнения.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо стилизовать карту

    $20

    Ищется специалист для стилизации карты, аналогичной представленной на сайте bncplaza.kz. Необходимо создать уникальный дизайн с использованием иконок и пиксель-арта. Ожидается готовность работать до полного утверждения проекта.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать фавикон

    Необходим фавикон для сайта копирайтера, разработанного на Тильде. Иконка может быть в виде ручки или карандаша, также рассматриваются альтернативные варианты. Предпочтительные цвета: черно-белый, белый с синим или темно-зеленым. Укажите ваши предложения по цене.

    Tilda
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рисунка для постеров

    Необходимо разработать 15 постеров с цитатами великих людей. Каждый постер должен содержать текст цитаты на английском и русском языках, а также изображение автора. Основной стиль - черно-белый, с возможностью добавления других цветов. Рассмотреть варианты изображений: во весь рост или часть лица.

    Иконки и Пиксель-арт31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск картинок, нарезка по нужному размеру

    Ищется специалист для поиска и нарезки изображений размером 188x114px. Задача включает в себя поиск недостающих картинок, их скачивание и обрезку без искажений. Требуется качество картинок, соответствующее указанным размерам.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад