Необходимо стилизовать карту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок657 просмотров

Добрый день.

Необходимо стилизовать карту по типу http://bncplaza.kz/ (в самом низу)

Ждем исполнителя, которые уже делал что-то подобное, готового работать до полного утверждения.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
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2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
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4 года назад
$20
22 дня
Рекомендую
Все хорошо. Рекомендую!

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