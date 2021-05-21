Стикеры для новой криптовалюты

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Закрыт7 заявок662 просмотра

Выходит токен 

Нужно  с 0 нарисовать сделать 15/20 стикеров для нового токена 

( будет дана идея , и по идеи рисовать ) быть гипким по времени ( на один стикер примерно уходит пол дня ) 

ниже оставлю references ( какие бывают стикеры ) 

4 года назад
guest_16216676806271
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