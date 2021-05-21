На http://mos-radius.ru/ есть меню экскурсий. Оно состоит из двух блоков: “Базовый радиус” (экскурсии для новичков в Москве) и “Расширенный радиус” (экскурсии для бывалых): http://prntscr.com/1384q2q . Мы хотим добавить ещё один пункт первым ...
Стикеры для новой криптовалюты
Выходит токен
Нужно с 0 нарисовать сделать 15/20 стикеров для нового токена
( будет дана идея , и по идеи рисовать ) быть гипким по времени ( на один стикер примерно уходит пол дня )
ниже оставлю references ( какие бывают стикеры )
Заявки фрилансеров
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