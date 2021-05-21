Разработка сета иконок

Добрый день, коллеги! Необходимо разработать оригинальный сет интерфейсных (плоские, линии) иконок для интернет-магазина. В большинстве, метафоры иконок стандартные, но нужен свой - уникальный стиль. Иконок порядка 50-70 штук. На выходе должен быть сет иконок в одном файле + отдельно svg.

От вас ждем: портфолио, стоимость одной иконки, ориентировочное время, которое может уйти на разработку всего сета.

Оплата поэтапная, будет обсуждаться индивидуально.

С уважением.