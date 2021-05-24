Добавить визуальный блок на сайт экскурсий

На http://mos-radius.ru/ есть меню экскурсий. Оно состоит из двух блоков: “Базовый радиус” (экскурсии для новичков в Москве) и “Расширенный радиус” (экскурсии для бывалых): http://prntscr.com/1384q2q .

Мы хотим добавить ещё один пункт первым - “Обзорная экскурсия по Москве”. В нём всего одна экскурсия (собственно, Обзорная экскурсия по Москве). Ширина картинки - 380 пикселей примерно - половина от ширины блока. А справа будет описание (примерно 300 знаков).

Обзорная экскурсия выполняется на автомобиле (чаще всего на минивэне). Поэтому в иконке-картинке нужно использовать автомобиль и “посадить” туда парня с девушкой, которые сейчас находятся в заголовке “Экскурсионное меню (мы их уберем оттуда).

Делаем блок, иконку, вписываем в общий стиль “Экскурсионного меню”. Примерно так: http://prntscr.com/1385g1s Но разумеется, красиво и в цветах, которые заявлены в меню - красный и синий.

Также делаем иконку руля по типу http://prntscr.com/1385qw4. Её будем использовать, скорее всего, для мобильной версии. И, возможно, попросить померить вас её для версии ПК.