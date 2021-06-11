Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...
Сделать фавикон
Нужен фавикон для сайта на Тильде, тема - сайт копирайтера. Заказчик хочет фавикон в виде ручки или карандаша, но можем рассмотреть и ваши варианты. Желаемые цвета - черно-белый, белый с синим или темно-зеленым. Пишите ваши предложения по цене.
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