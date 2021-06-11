Сделать фавикон

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Завершен4 заявки421 просмотр

Нужен фавикон для сайта на Тильде, тема - сайт копирайтера. Заказчик хочет фавикон в виде ручки или карандаша, но можем рассмотреть и ваши варианты. Желаемые цвета - черно-белый, белый с синим или темно-зеленым. Пишите ваши предложения по цене. 

Tilda
4 года назад
evgenia_iv
Евгения 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Лия быстро нарисовала иконку, предоставила много интересных вариантов на выбор. От сотрудничества остались только приятные впечатления, рекомендую!
Спасибо! Очень приятно было сотрудничать и работать над творческим проектом

Заявки фрилансеров

Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Анна
 
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13 лет в сервисе
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2 года назад
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Сергей
 
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Был
4 месяца назад
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4 года назад