Дорисовать 5 иконок для разделов сайта. Сфера сайта - кофе, чай, посуда. Пример других готовых иконок есть в AI. По запросу пришлю пример (фото стиля иконок из других разделов) ...
Нарисовать иконки и сделать из в формате svg
нарисовать иконки для сайта с автомобильной тематикой
Заявки фрилансеров
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