Дорисовать 5 иконок для разделов сайта. Сфера сайта - кофе, чай, посуда.

Пример других готовых иконок есть в AI. По запросу пришлю пример (фото стиля иконок из других разделов)

- аксессуары (питчер и темпер)

- мерч (брелок или термокружка с фартуком)

- подарки (коробка с бантиком)

- сладости (клубника в шоколаде и леденец на палочке или клубника в шоколаде и профитроль или пирожное «шу» или капкейк)

- чистящие средства (пена с губкой)