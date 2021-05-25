Дорисовать 5 иконок для разделов сайта.

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Завершен7 заявок928 просмотров

Дорисовать 5 иконок для разделов сайта.  Сфера сайта - кофе, чай, посуда.

Пример других готовых иконок есть в AI. По запросу пришлю пример (фото стиля иконок из других разделов)

- аксессуары (питчер и темпер)

- мерч (брелок или термокружка с фартуком)

- подарки (коробка с бантиком)

- сладости (клубника в шоколаде и леденец на палочке или клубника в шоколаде и профитроль или пирожное «шу» или капкейк)

- чистящие средства (пена с губкой)

4 года назад
vasiliy_ma
Василий 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
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4 года назад
$8
1 день
Escrow
Спасибо Анне за проделанную работу! Поняла все нюансы, работа выполнена очень быстро и качественно. Буду обращаться еще!
Очень четкое ТЗ. Быстрая коммуникация и своевременная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!

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