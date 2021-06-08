Рисунка для постеров

Доброго дня!есть 15 цитат великих людей, мне нужно с этими цитатами сделать постеры.думаю сделать это так: текст цитаты на английском, ниже на русском, сбоку изображение того, кому принадлежит высказывание, либо во весь рост, либо часть лица, либо еще как. Думал сделать в черно белом варианте, но можно рассмотреть добавление еще какого то цвета.