Рисунка для постеров

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт31 заявка524 просмотра

Доброго дня!есть 15 цитат великих людей, мне нужно с этими цитатами сделать постеры.думаю сделать это так: текст цитаты на английском, ниже на русском, сбоку изображение того, кому принадлежит высказывание, либо во весь рост, либо часть лица, либо еще как. Думал сделать в черно белом варианте, но можно рассмотреть добавление еще какого то цвета.

4 года назад
Lala0157
Саша 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
56 отзывов
4 года назад
Елизавета
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Настюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Оксана
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алинв
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Герман
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Алина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иронов
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Селина
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Пётр
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
289 отзывов(-1)
4 года назад