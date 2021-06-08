Здравствуйте. Нужен человек для поиска и нарезки картинок по размерам 188х114px. Задание будет заключаться в следующем, заходите на сайт (ссылку предоставлю в ЛС), смотрите каких картинок нет, вводите в поисковик название, скачиваете, после обрезаете по ...
Рисунка для постеров
Доброго дня!есть 15 цитат великих людей, мне нужно с этими цитатами сделать постеры.думаю сделать это так: текст цитаты на английском, ниже на русском, сбоку изображение того, кому принадлежит высказывание, либо во весь рост, либо часть лица, либо еще как. Думал сделать в черно белом варианте, но можно рассмотреть добавление еще какого то цвета.
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